Egy- és hároméves gyerekekkel fajtalankodott a perverz asszony

Közel egy tucat váddal kell szembenéznie egy 29 éves nőnek. A vádak közt nemi erőszak, gyermekpornográfia terjesztése és gyemrekek molesztálása is szerepel.

Június közepén kell először bíróság elé állnia a 29 éves pennsylvaniai Christine Lorraine Nicholsnak, miután a hatóságok igen komoly bizonyítékokkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a nő gyerekpornót gyártott otthonában. A gyomorforgató felvételeket - menynek áldozatai egy egyéves és egy hároméves gyermek voltak - egy Michael Teal nevű férfinak küldte tovább, jobbjára Facebook Messengeren.







Nichols hosszú évekre rács mögé kerülhet - tárgyalása a jövő héten kezdődik

A fotók és videók közt volt olyan is, amin Nichols az egyik fiúcskával folytat szexuális aktust. A hatóságok a két vádlott közti beszélgetést is átnézték: ebből kiderül, hogy az asszony arról is ír, hogy “küzd pedofil vágyaival, és megbánta, hogy szexuálisan molesztált egy gyermeket”.

Nichols a hatóságoknak bevallotta: mind ő, mind Teal köldözgettek egymásnak pedofil felvételeket - írja az Explore Jefferson.