Egy erőszak áldozatát tette magáévá a Meki vécéjében a rendőrnő

A 33 éves Charlotte Peters a a brit rendőrség szexuális bűncselekmények és nemi erőszak elleni parancsnokságon dolgozott, amikor kapcsolatba került egy fiatal lány áldozattal.

Peters feladata az volt, hogy a nyomozóhatóság és a lány között tartsa a kapcsolatot, amiből aztán szerelem alakult ki, és szexuális viszonyt is ápoltak.

Peterst most a bíró 22 hónap börtönre ítélte. Az ügyész, Kate Bex szerint a rendőrnő pontosan tudta, hogy kell viselkedni az erőszak áldozataival, és hogy az ilyen áldozatok nagyon sebezhetőek érzelmileg.

A rendőrnő és a lány között az első csók azon az óvóhelyen történt, ahol a lányt elszállásolták a hatóságok a szexuális erőszak után. Bex szerint az áldozat „flörtölt” Petersszel, és „nyilvánvalóvá tette, hogy vonzónak találja, és biztatta is őt”.







Pár nappal később le is feküdtek egymással az áldozat nagypapájának lakásában miközben Peters szolgálatban volt. A szexuális kapcsolatot folytatták a későbbiekben is; volt, amikor szintén a nagyszülő lakásán, volt, mikor egy hotelszobában, egyszer pedig egy McDonald’s vécéjében.

A kapcsolatra akkor derült fény, amikor az áldozat az óvóhely egyik munkatársának arról beszélt, szakított Petersszel. A bíróságon az áldozat elmondta, azért szakított, mert rájött, Peters soha nem fogja otthagyni miatta a barátnőjét, és belefáradt, hogy megmaradjon az ő „mocskos kis titkának”.

Peters kérésére törölte azt a csetalkalmazást, amin beszélgettek egymással.







Peters azzal fenyegette a lányt, hogy megöli magát, aminek a hatására a lány felvágta az ereit a karján, ami miatt kórházba is került.

Novemberben a lány arról beszélt a bíróságon, hogy „szerelmes” volt Petersbe. Arra a kérdésre, hogy szerinte kihasználta-e Peters, azt válaszolta, hogy nem, majd hozzátette: „ez csak két ember volt, aki rossz körülmények között lett szerelmes egymásba”.

A bíró ítélethozatalakor arról beszélt, hogy lehet, hogy Peters alapvetően nem tett volna ilyet, és ő nem ilyen, de akkor is fel kellett volna ismernie a legelején, hogy mennyire nem megfelelő kapcsolatot kialakítania az áldozattal. Emellett arról is beszélt, hogy az áldozat mekkora bátorságról tett tanúbizonyosságot, amikor beszélt a kapcsolatról közte és a rendőrnő között – számolt be az AP alapján az Independent az ügyről.