Egy 22 éves zuhant le a negyedikről Budapesten

Házuk belső udvarára a negyedik emeletről zuhant le egy férfi pénteken a Hegedűs Gyula utcában – írtuk meg szombaton. A 22 éves férfi azonnal meghalt.







© hírpress.hu/NéZ

Információnk szerint a fiúhoz korábban többször is riasztották a rendőröket. December óta lakott a ház­ban, édesapja és annak élettársa közösen bérlik a negyedik emeleti lakást. A szomszédok több alkalommal is hallottak kiabálást kiszűrődni. A tragédia napján is hangos üvöltözésre lettek figyelmesek az ott lakók. Hogy miért zuhant le a férfi, nem tudni.







Gyula a negyedikről zuhant le © Vadnai Szabolcs

A házban kiépítettek ka­me­ra­rendszert, de a felvételeit csak a rendőrség láthatja.

VAN SEGÍTSÉG!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!