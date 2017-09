Eddig hatmillió embert hagyott áram nélkül a lassan elvonuló Irma

Floridában lassan visszatérnek az emberek otthonaikba, Georgiában és Dél-Karolinában tombol a trópusi viharrá gyengült Irma.

Hétfőn este Floridát már elhagyta, és Georgia, valamint Dél-Karolina part menti vidékeit pusztította az Irma vihar. Ezekben az államokban – továbbá Észak-Karolinában és Tennesseeben is – rendkívüli állapotot hirdettek ki.



A széles viharzóna ugyan nagyon lassan észak felé halad, de az esőzések és az áradások nem szűntek meg Floridában. A déli Keys-szigetcsoportnál és az észak-floridai Jacksonville városban olyan nagy az áradás, hogy Rick Scott kormányzó figyelmeztette honfitársait: egyelőre ne menjenek ki a víz borította utcákra. A kormányzó helikopterrel ellátogatott a Keys-szigetekre, és a látottakról döbbenten nyilatkozott.



„A szívem szakad meg a pusztítás láttán, csak remélni merem, hogy az ott maradottak életben vannak” – mondta a kormányzó. Az alapvető infrastruktúra csaknem mindegyik szigeten megsemmisült, két kis sziget teljesen lakhatatlanná vált, és mintegy tízezer embert, aki a hurrikán elől nem menekült el, a vihar utáni áldatlan és veszélyes állapotok miatt okvetlenül ki kell telepíteni. Egyelőre őket kutatják fel. A szigetcsoportot teljesen lezárták, nemcsak a látogatók, a lakosok sem mehetnek be. Igaz, nem is nagyon lehet hogyan és mivel, ugyanis a bevezető országút mélyen a víz alá került. Floridában a vihar tíz halálos áldozatot követelt.



A floridai repülőtereket egyelőre nem nyitják meg, és a szakemberek arra is felhívták az áram nélkül maradt több mint hatmillió floridai figyelmét, hogy előfordulhat, hosszú hetekig nem tudják rendbe hozni az áramszolgáltatást. Áram híján Florida hétfőn este is teljes sötétségbe burkolódzott.



Dél-Karolinában a vihar hétfő estig nem követelt halálos áldozatot. Henry McMaster kormányzó arra kérte az embereket, hogy délutántól már ne menjenek ki az utcára. A vihar teljes erejével ugyanis hétfőn, a késő délutáni órákban sújtott le az államra, útját tőből kicsavart fák, összedőlt házak, áradás kísérték. Az államban mintegy 170 utat lezártak, a part menti területeken estétől kijárási tilalmat rendeltek el. Szerte Dél-Karolinában 250-300 ezren maradtak áram nélkül.