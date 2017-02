Dukai Regina szakított 10 évvel fiatalabb focista barátjával

A Blikk információja szerint Dukai Regina és Batik Bence kapcsolata a múlté. A modell és a focista egy évig alkotott egy párt, tavaly év elején jöttek össze, de december óta nyoma sincs annak, hogy összetartoznak. A lap feltételezése szerint Dukai és a nála tíz évvel fiatalabb labdarúgó már nem alkot egy párt, bár ezt egyik fél sem erősítette meg.

A sokoldalú médiaszemélyiség sűrű időszakon van túl, tavaly ő vehette át az év közösségi médiasztárja kategória díját a Glamour Women of the Year gáláján, a modellkedés mellett már rendszeresen műsort is vezet, majd az év végén elindította új blogját is, amelyben nemcsak a divatról és szépségápolásról olvashatnak, hanem programajánlatokat és gasztronómiai, utazási beszámolókat is.