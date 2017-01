Drámai fordulat: egymásra talált a két Lotti!

Drámai pillanatoknak lehettek a szemtanúi egy amerikai tévécsatorna nézői, amikor a kamerák előtt talált egymásra az elválasztott ikerpár. A megelevenedett Két Lotti története bejárta a világot.

Az élet a legnagyobb forgatókönyvíró, erre példa annak az egypetéjű ikerpárnak a sorsa, akiknek egymásra találását egyenes adásban nézhették az amerikai tévénézők. Mivel a 2007-ben született kínai lányok szülei – ismeretlen okokból – nem vállalták a nevelésüket, az örökbe adás mellett döntöttek. A születésük pillanatában szétválasztott Audrey és Gracie két különböző amerikai családhoz került. Bár a kislányok feltétel nélkül szeretik „saját” szüleiket, még is úgy érezték, hogy valaki hiányzik az éle­tükből.







Audrey és Gracie első találkozása láttán szem nem maradt szárazon

Csütörtökön Good Morning America élő adásban szembesítette a „tükörképeket”. Audrey és Gracie először megdöbbent, majd zokogva rohantak egymás felé, és már az ölelésükből látszott, hogy soha többet nem akarják elengedni egymást.

Audrey örökbefogadóinak, Jennifer és Thomas Doeringnek ugyan született három fia, de mindenképp lányra vágytak.

– Nem éreztük még kerek egésznek a családot – vallotta be Jennifer a műsorban. – Azt akartuk, hogy lányunk is legyen, de elnézve az erős férfi vonalat, az örökbe fogadás mellett döntöttünk. Ekkor még nem tudtuk, hogy Audreynak van egy ikertestvére. Nemrég került elő egy régi fénykép, ahol az őt tápláló nő kezében egy másik baba is feküdt, aki a megszólalásig megegyezett a mi lányunkkal. Azonnal kutatni kezdtünk.







A lányok 2007-ben látták meg a napvilágot. Azonnal elválasztották őket

Bár nem volt könnyű, sok ajtón kellett kopogtatnia, Jennifernek sikerült kapcsolatba lépnie a Gracie-t örökbe fogadó családdal, Raisenberrysékkel.

– Leírhatatlan érzés látni egy másik lányt, aki pontosan úgy néz ki, mint Gracie, de mégsem ő az – hüledezett az adásban Nicole Rainseberry.

De nem csak a szülők küzdöttek a könnyeikkel: a két kislány sem bírta abbahagyni a sírást. Megfogadták, hogy soha többé nem válnak el egymástól. A műsorvezető kérdésére kiderült: mélyen, legbelül mindketten tudtak a másik létezéséről.

– Mindig azt éreztem, valaki hiányzik, most végre minden tökéletes – lelkendezett Audrey.