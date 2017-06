Dráma a XXII. kerületben: Dunába esett két tízenéves - fotók

A Dunába esett két 10 év körüli gyermek Budapest XXII. kerületében, a Kastélyparknál - írja a Hírpress. Az egyik fiatalt sikerült kimenteni - őt újraélesztették - a másikat azonban még ezekben a pillanatokban is keresik a katasztrófavédelem búvárjai.

Update: Kollégáink jelenleg is a helyszínen követik figyelemmel a mentést. Megtudták, a kimentett gyermeket - egy fiút - már kórházba szállították. Jelenleg is életveszélyes állapotban van. Mindeközben megérkezett a helyszínre Dunába esett gyermek édesanyja, majd édesapja is, akik aggódva követik figyelemmel a búvárok munkáját.

Sajnos az idő múlásával egyre kisebb az esélye, hogy megtalálják a másik gyermeket: a mentőbúvárok munkáját ugyanis leginkább ahhoz lehetne hasonlítani, mint ha valaki tűt keres egy szénakazalban.







A mentés jelenleg is tart © Zsolnai Péter

Update 2: Úgy tudjuk, a kimentett fiút 400 méterre onnét húzták ki, ahol elmerült a folyóba. Ő 12 éves. A másik gyermek, akit még keresnek, egy 14 éves lány.







A búvárok tűt keresnek a szénakazalban © Zsolnai Péter

A kimenekített fiú vélhetően maga is menteni akart

Egy szemtanú a rendőröknek arról számolt be, hogy először a kamaszlány ment be úszni. Később hallották, amint segítségért kiált - a fiú ezt követően ment be a folyóba, minden bizonnyal azért, hogy segítsen rajta.







A rendőrség és a katasztrófavédelem mellett a szülők is a helyszínen vannak © Zsolnai Péter

A család egyik, jelen lévő barátjától kollégánk megtudta, hogy a jelenleg is keresett lány, valamint a vízből kimentett fiú testvérek. Egy bátyjuk még jelen volt a történtekkor - negyedik testvérük nem volt ott, amikor a baj megtörtént.