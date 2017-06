Donald Trump felesége és kisfia beköltözik a Fehér Házba

Melania és Barron Trump a napokban beköltözik a Fehér Házba - jelentette az amerikai sajtó csütörtökön.

Melania és Barron Trump az elnöki beiktatás után nem költözött Donald Trumppal együtt Washingtonba, hanem a New York-i Trump-toronyban lévő lakásukban maradt. Melania Trump ugyanis nem akarta év közben átíratni a kisfiát másik iskolába.



A 11 éves Barron évzáró ajándéka az volt, hogy vendégül láthatta osztálytársait a Fehér Házban egy süteményre. Szülei már beíratták őt egy Washington környékén lévő tekintélyes katolikus magániskolába, és megkezdődött a család költözése is.



Az amerikai lapokban egymás után jelennek meg a kommentárok a first lady Fehér Házba költözésének várható következményeiről. Katherine Jellison, az ohiói egyetem történészprofesszora például a Politico című lapban azt fejtegette, hogy Melania Trump jelenléte „a stabilitás légkörét” teremti majd meg a Fehér Házban és egyúttal „megerősíti azt az érzetet, hogy az amerikai elnök stabil és boldog házasságban él”. A Politico információi szerint Melania Trump csaknem mindig elolvassa az elnök Twitter-bejegyzéseit és a legkártékonyabbnak ítélt üzenetekről megpróbálja lebeszélni őt, s ez állítólag nemegyszer sikerül is. A Rolling Stone magazin Sam Nunberget, Donald Trump kampányának egyik volt munkatársát idézi, aki kifejezett örömét hangoztatta Melania Trump átköltözése miatt. A Trump-házaspárt jól ismerő Nunberg szerint Melania „erős személyiség és erős befolyással van az elnökre, akit nyugodttá tesz a felesége jelenléte”. Chris Ruddy, a Newsmax című konzervatív lap és rádióállomás elnök-vezérigazgatója, aki régóta ismeri Trumpékat és az elnök egyik bizalmasa, szintén a Rolling Stone magazinnak fejtette ki, hogy „Donald nagyon is hallgat a feleségére, fantasztikusan sokat ad a véleményére”.