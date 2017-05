Dojcsákék tényleg imádják Borsot

Kicsi a bors, de erős – tartja a mondás. Így van ez a Dojcsák családban is, ahol a Bors névre keresztelt kisfiú a legkisebb, de annál erősebb.

Alig hittünk a fülünknek, amikor meghallottuk, hogy Pest megyében él egy család, akik rendszeres Bors-olvasók, de nem emiatt mondják ki naponta többször is: szeretlek, Bors! Zsaklin és Tibor ugyanis Borsnak nevezte el kilenc hónapos fiukat.







Két Bors egy képen. A kisfiút mintha még nem érdekelnék annyira a bulvárhírek © Végh István

A szokványosnak nem mondható névválasztás csak számunkra furcsa: az édesanya előző házasságából született három gyermeke között is találhatunk különleges neveket.

– Bors a negyedik gyerme­kem, Tibivel az első közös. A párom is három kicsit hozott a kapcsolatunkba, így Borssal kiegészülve összesen hét gyermekünk van. A legidősebb fiamat Fehér Hollónak hívják. Zenél, így jól jött neki ez a különleges név, mert művésznévként is használhatja. De van a családban Napsugár névre keresztelt gyermek is. Mindegyik anyakönyvezhető, de ritka. Nem hallottunk még Bors és Holló nevű fiúkról – mesélte az óvónőként dolgozó édesanya.







Ottjártunkkor ajándékokkal leptük meg a családot, Borssal pedig a szerkesztőségi kutyánk, Tubi is hamar jó barátságba keveredett. Még azt is megengedte az örökké vigyorgó kis­fiúnak, hogy meghúzkodja a fülét.

– A volt férjem rajongott a hétköznapinak nem mondható nevekért. Tibivel, akivel augusztusban kelünk egybe, két évvel ezelőtt jöttünk össze, rá pár hónapra meg is fogant Bors. Amikor névválasztásra került a sor, Holló kezdte el mondogatni ezt a nevet. Azt mondta, ha neki fia lesz, így fogják hívni. Tulajdonképpen elloptuk tőle, persze az engedélyével – nevette el magát Zsaklin, aki fia szobájában kiteszi majd azt a bekeretezett lapszámot, amely Bors születése napján jelent meg.