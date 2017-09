Divattá válhat a drónos lánykérés

Távirányítós repülőgépek építésével kezdte hatéves korában Daubner Csaba, aki ma a Magyar Nemzeti Drónszövetség alelnöke, és oktat is. Tizenegy éve nyitott egy boltot, s hét esztendeje, amikor megjelentek a drónok, elkezdte forgalmazni és építeni is ezeket. Ám amikor kijött a piacra az a gép, amit üzemképesen lehetett kivenni a dobozból, és egy tízéves is biztonságosan használhatta, leállt az építéssel. Annak az ára 165 ezer forint volt.

– Van egy 8 és egy 11 éves gyerekem, de őket ez nem érdekli – mondja a Borsnak. – Ha nyaralni megyek, viszek magammal drónt is, és megörökítem a helyszíneket. Ezek 300-400 ezer forintos gépek, ám vannak több milliót érő drónjaink is. De 25 ezer forint körül már olyan gépeket lehet kapni, amiknek a kameraképét egy okostelefon is mutatja.







Nyaralni sem megy drón nélkül Daubner Csaba © Csányi Kriszta

A komolyabb drónok akár hét kilométerre is eltávolodhatnak az irányítójuktól, és ötkilós terhet is elbírnak. Bár pizzát kiszállítani velük az akkumulátor feltöltési költsége miatt nem kifizetődő, alkalmasak például egy szigetre szállítani gyógyszereket, és 50-60 méter magasból keresni eltűnt embert.

– Vittünk már jegygyűrűt is eljegyzésre házhoz, de amikor a leendő menyasszony meglátott minket a kerítésen túl, annyira megijedt, hogy ki akarta hívni a rendőröket. Csak akkor nyugodott meg, amikor a kérő ünneplőbe öltözve, kezében virággal megjelent.

Napozók, semmi pánik!

Ha tíz centinél magasabbra fel akar szállni egy 250 grammnál nagyobb drón, eseti légtérengedélyt kell kérni, felelősségbiztosítással kell rendelkezni hozzá, és 130 méternél feljebb nem emelkedhet. A jövőre életbe lépő szabályozás a drónokat a tömegük alapján kategorizálja, rendelkezik a területhasználatról, és hogy mihez milyen képesítéssel kell rendelkezni. Magánterület fölött harminc méternél alacsonyabbra nem lehet majd ereszkedni velük, úgyhogy az otthon pucéran napozóknak nem kell aggódniuk.