Diktátorok: az egyik az orvostudományt, a másik a fekete autókat tiltja be

Őrült diktátorokból sosem volt hiány a világban. A héten meghalt egyikük, a panamai Manuel Noriega tábornok. Tömeggyilkosok, kvázi-szuperhősök és elmebeteg költekezők elitklubjából távozott.

Őrült diktátorokból sosem volt hiány a világban. A héten meghalt egyikük, a panamai Manuel Noriega tábornok. Tömeggyilkosok, kvázi-szuperhősök és elmebeteg költekezők elitklubjából távozott.

Afrika Napóleonja

A fekete kontinens extrém diktátora, Jean-Bédel Bokassa a maximumot hozta ki uralmából. 1977-ben császárrá kiáltatta ki magát a Közép-Afrikai Köztársaságban. A koronázási ceremónia a külsőségeiben lemásolta a francia Bonaparte Napóleon 1805-ös koronázását, még a katonák is korabeli egyenruhát viseltek. A kétnapos ünnepség azonban csődbe vitte az országot: a mint­egy húszmillió dolláros költség elvitte az éves GDP (nemzeti össztermék) egyharmadát. A partin 240 tonna, a legelőkelőbb európai éttermekből hozatott ételt szolgáltak fel. Csak Bokassa színarany, gyémánttal ékesített koronája ötmillió dollárba került.









Mikulás-kivégzőosztag

Az apró nyugat-afrikai ország, Egyenlítői-Guinea élén állt a valaha volt egyik legőrültebb diktátor. Francisco Macias Nguema 1968 és 79 között regnált. Hazája 300 ezer lakójából 11 év alatt 80 ezret végeztetett ki államellenes bűnökért. Egyszer szinte az egész kormányt a halálba küldte – akik egyébként a rokonai voltak. 1975 karácsonyán pedig 150 embert lövetett le egy Mikulás-ruhába öltöztetett kivégzőosztaggal a főváros futballstadionjában. Közben egy romantikus dal szólt a hangszórókból. Nguema ugyanis betiltotta a kereszténységet, ahogy az orvostudományt is. Ezen felül szó szerint beleíratta az alkotmányba: „Nincsen más Isten, csak Marcias Nguema”. Saját unokaöccse katonai puccsa után kivégezték.







Nguema beleíratta az alkotmányba, hogy nincsen más isten, csak ő © afp

Videojátéksztár

Kábítószer-kereskedő, amerikai kém, emellett szigorúan vallásos is volt a hét elején, 83 éves korában elhunyt, egykori panamai diktátor, Manuel Noriega. A tábornok 1982-től 1989-ig vezette a közép-amerikai országot, uralmát az amerikai hadsereg döntötte meg. Az USA hat évig elnézte Noriega bolondos tévényilatkozatait és terroruralmát, és azt, hogy kolumbiai drogbárókkal üzletelt, mert a CIA ügynökeként segített nekik. Bukása előtt is szinte sztárnak számított, egy videojáték is készült róla – sikertelenül próbálta beperelni a készítőket.







Noriega azért terrorizálhatta sokáig Panama népét, mert az amerikai CIA-nak dolgozott

A két csodás Kim

Vita a történészek körében, hogy Észak-Korea jelenlegi diktátora, Kim Dzsong Un vagy 2011-ig uralkodó apja, a néhai Kim Dzsong Il volt az őrültebb. Utóbbiról például azt hangoztatta a propaganda, hogy előbb tanult meg beszélni, mint járni, hat operát írt, ő találta fel a hamburgert, és soha nem járt vécére. A téboly folytatódott Dzsong Un hatalomra jutásával, aki hivatalosan képtelen elfáradni, és három­évesen már autót vezetett. A 33 éves diktátor alkoholizmusáról és falánkságáról közismert, egyszer részegen elrendelte a komplett katonai vezérkar kivégzését, de másnap már nem emlékezett rá. A hadsereg főparancsnokát viszont a családja szeme láttára végeztette ki légvédelmi ágyúval, mert elaludt egy értekezleten.







Kim Dzsong Ilről azt terjesztette a propaganda, hogy soha nem járt vécére © afp









Gitározó elnök a főműsor

Amikor 2006-ban a másvilágra költözött a közép-ázsiai Türkmenisztán diktátora, Szaparmurat Nijazov, sokan hitték, hogy nála már csak épeszűbb vezetője lehet az országnak. Pedig Nijazov nem volt kispályás: magát Minden Türkmének Atyjának nevezte ki, a naptári hónapokat magáról és családtagjairól nevezte el, mozgó aranyszobra mindig a nap felé fordult, és betiltotta az autózás közbeni zenehallgatást. Nijazovot Gurbanguli Berdimuhamedov követte, és a mai napig tart országlása, 2014-ben Magyarországon is járt. Ő azzal kezdte, hogy telerakatta a városokat lovas szobraival. Majd a tévében csak kétféle tévéműsort engedélyezett: propagandahíradókat és zenés műsorokat. Utóbbiakban maga Berdimuhamedov gitározik és énekel. Betiltotta a fekete színű autókat, mert a fehér a kedvenc színe. Ezért vonták be a főváros minden középületét is fehér márvánnyal.







Nijazov – a képen Putyin orosz elnökkel – naptári hónapokat nevezett el magáról és családtagjairól