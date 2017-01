Csupán négy készült a Honecker-Ikarusból

A kommunista közös piac, a KGST tagországaiban is tömegével futottak az utakon a magyar buszok, amikért a Német Demokratikus Köztársaság vezére, Erich Honecker is rajongott. Rendeltek is belőle rendesen a keletnémet elvtársak, de nemcsak a népnek, hanem maguknak is. 1987-ben állítólag egy különleges darabot, egy tárgyalóbuszt készítettek Magyarországon a német pártfőtitkárnak: az Ikarus 250.66 típusszámú járművet.







A Honecker-Ikarusok belseje természetesen egész más volt, mint amit az átlag utazóközönség megszokott © Kegye Győző

– A nálam lévő dokumentumok tanúsága szerint valójában nem egy, hanem négy készült a 250.66-ból. Három 1987-ben, egy pedig 1989-ben – közölte a Bors érdeklődésére Kegye Győző, az Ikarus egykori mérnöke. Hozzátette: szerinte csak szóbeszéd, hogy Honecker valóban használta ezeket a buszokat. Az viszont tény, hogy kormányzati szervek megbízásából gyártot­ták le őket.







Így nézett ki eredetileg egy német elvtársaknak gyártott Ikarus 250.66-os. Ez állítólag a Német Szocialista Egységpárt központi bizottsági tagjainak utaztatására készült. Kis képen: Az NDK-vezér Erich Honecker rajongott a magyar buszokért © Kegye Győző, Deutsches Bundesarchiv

Az egyedi kialakítás miatt egyébként azonnal felismerhető volt a járgány. Tetejének két végén hatalmas, szögletes púpok éktelenkedtek (illetve éktelenkednek a mai napig). Az elülső egy televíziót rejtett, a hátsó a légkondicionálót. Szintén egyedi jellemzője a típusnak, hogy a második ajtó a járműtest közepére került, és nem a hátsó keréktengely mögé, mint az alap 250-esen. Így hátra be tudtak építeni egy vécét és egy kis konyhát is.

A busz, ha valóban használta, végül nem sokáig állt Honecker szolgálatában, hiszen a német munkás-paraszt állam 1989-ben összeomlott, októberben lemondott az államfő-pártfőtitkár. A két Németország újraegyesülése után, 1991-ben felelősségre vonták, emiatt Moszkvába, majd később Chilébe menekült, ott is halt meg 1994-ben, 81 évesen.







Ukrajnában ilyen vad színre festve fut(ott) az egyik egyedi darab © Kegye Győző, Deutsches Bundesarchiv

A 250.66-osokból 1991-ben a Fejér megyei Alba Volán megvett egyet, és a belsejét átalakítva távolsági buszként üzemeltette. 2004-ben a leselejtezése mellett döntöttek, ekkor egy Csongrád megyei vállalkozáshoz került. Egy Békés megyei, orosházi cég szintén birtokol egy „Honecker-buszt”, de internetes keresgélés során az is kiderült, hogy Ukrajnában is fut (vagy futott) egy példány – elképesztően vad, magentaszínűre festve.