Csiszár Jenő letagadta az olasz nyelvvizsgáját

Kiss Szilárd megbukott a biztonsági átvilágításon, mégis diplomata lehetett Oroszországban. Vízumbotránya miatt 2015. végén rövid időre előzetesbe is helyezték. A Külügyminisztérium 2011-ben is váratlant húzott: az angolnyelv-tanárként végzett Sikó Annát nevezték ki ausztrál nagykövetnek. Sikó Orbán Viktornak is adott nyelvleckéket. Tavaly Oslóba helyezték, Jeszenszky Géza megüresedett helyére.