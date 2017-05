Csipkerózsika-fétise miatt megerőszakolásuk előtt ájultra drogozta a nőket

Egy 43 éves Las Vegas-i orvost vélhetően életfogytiglani börtönre ítélnek, mert bűnösnek találták több nő megerőszakolásában. Binh Chung pácienseit szemelte ki, kábítószerekkel elkábította őket, majd öntudatlan állapotukban megerőszakolta őket. Az áldozatok között egy tinédzser lány is volt.

A férfi bírósági tárgyalásán azonban állította, hogy mentális betegsége tehet a történtekről, állítása szerint Csipkerózsika-fétise miatt ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy alvó nőkkel szeretkezzen. Mentségül azt is állította, hogy az érintett nők tudtak a terveiről, sőt, bele is egyeztek. A férfi nem tagadta, hogy az erőszakról még videófelvételt is készített.









Az esküdtszék ugyanakkor nem fogadta el a védekezését, és 14-ből 11 vádpontban bűnösnek találta. A doktor ketaminnal és midazolammal altatta el áldozatait, de később azt állította, hogy a nők csak megjátszották az ájultságot. A férfit hétfőn bűnösnek találták, várhatóan élete végéig börtönben maradhat, az ítélet meghozatalára júliusban kerülhet sor. A házas férfit eltiltották hivatásától, egyelőre ideiglenesen, ám a jogerős döntés után várhatóan örökre elfelejtheti hivatását, vagyis ha szabadlábra is kerül, orvosként nem praktizálhat.

A férfi eleinte nem is tartotta furcsának szexuális aberrációját, sőt, attól érezte kínosan magát, ahogy az általa ártalmatlannak vélt szokás miatt kérdőre vonták. Ugyanakkor elmondása szerint ez a fajta nemi vágy már nem kínozza.

A rendőrség az után kezdett nyomozásba, hogy a férfi felesége megtalált egy videót, amelyen férje egy idegen, ájult nővel szeretkezett. A vádemeléshez 2015-ben gyűlt össze elég bizonyíték, a bírósági tárgyalás júliusban érhet véget a jogerős ítélettel - írja a DailyMail.