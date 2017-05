Csillagjós Lajost vetették be Hitler ellen

A magyar származású asztrológust, Louis de Wohlt is bevetette a nácik ellen a brit titkosszolgálat.

A Harmadik Birodalom ideológiája nagyban alapozott a germán mítoszokra és legendákra. Éppen emiatt Hitler és emberei a második világháború alatt folyamatosan titkos és misztikus tanok tanulmányozásával és jósokkal próbálták befolyásolni a harcok menetét.

A britek is tisztában voltak azzal, hogy a németek elleni küzdelem nem csak fizikai síkon zajlik. Tudták, hogy Hitler például gyakran jár jósnőhöz, és több asztrológust is alkalmaz. Állítólag a szovjetek elleni inváziót is a kedvező csillagállás miatt indította el 1941. június 22-én. A brit elhárítás, az MI5 éppen emiatt szintén megpróbálkozott a csillagjóslás alkalmazásával, így került képbe Louis de Wohl.







Hitler imádta az ezoterikus témákat, jósnőhöz is gyakran járt © afp

A magyar apától és osztrák anyától származó Lajos Theodor von Wohl sikeres író volt Berlinben, majd a nácik hatalomra jutásával Angliába emigrált. Itt az asztrológia felé fordult, s gazdag embereknek kezdett el gyártani horoszkópokat. Lajos a háború elharapódzását látva felajánlotta szolgálatait az MI5-nak, s feladata a náci vezetők horoszkópjának elkészítése volt. Ezek azonban – mily meglepő! – fabatkát sem értek, így elküldték őt az Egyesült Államokba, hogy meggyorsítsa az amerikaiak belépését a háborúba.







Lajosnak lényegében semmilyen jövendölése sem jött be, a horoszkópjai se értek egy fabatkát se

Körútja során több lap is cikkezett a jövendöléseiről, például arról, hogy Hitler hamarosan meghal, ezek azonban szintén nem jöttek be. Miképp a háború további menetét hónapról hónapra megjósoló elemzései is használhatatlannak bizonyultak. Addigra már a titkosszolgálatok is tudták: Lajos igazából egy bődületesen nagy szélhámos, de a háború végéig – biztos, ami biztos – alkalmazták. Ha úgy vesszük, azt legalább eltalálta, hogy nem a németek nyernek, Hitler pedig meghal a harcok során.