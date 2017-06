Csemege: itt van Észak-Korea teljes hétfői tévéműsora! videó

A világhálónak köszönhetően itthon is „élvezhetjük” Kim Dzsong Un népének műsorait.

Észak-Korea máig tagadja, hogy halálra kínozta Otto Watmbiert, azt az egyetemistát, akit azért ítéltek 15 év kényszermunkára, mert leszakított egy propaganda plakátot egy phenjani szállodában.

Azok, akik számára idegenek a diktatúrában élő ország mindennapjai, talán fel sem tudják fogni, mennyire be vannak szabályozva nem csak az ott élők, de az odalátogatók is, és milyen szigorú regulák határozzák meg a hétköznapokat - amit ez az eset is kiválóan érzékeltet.

Nos, most egy pillantást mégis vethetünk a Kim Dzsong Un vezette országra. A Bors elsők között bukkant rá arra a videóra, amelyen a szocialista állam hétfői - 2017. június 26-i - teljes tévéműsorát meg lehet tekinteni.

Igazi csemege! Természetesen látható benne Kim Dzsong Un, a virágzó gazdaság, a legyőzhetetlen hadsereg, a sporthírekből pedig az is kiderül, hétfőn sem győzte le senki Észak-Koreát semmilyen sportpályán. Vagy valami ilyesmi, mert az elejétől a végéig még mi sem jutottunk.