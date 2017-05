Családtagjai vallottak a manchesteri terroristáról

Barátja halálát bosszulta meg a manchesteri merénylő, aki pontosan ugyanolyan bombát használt, amelyet az Iszlám Állam Európában és a Közel-Keleten is bevet.

Telefonon kért bocsánatot az édesanyjától Salman Abedi néhány órával azelőtt, hogy kedden elindult felrobbantani magát a Manchester Arénához. Az anya tanúvallomása szerint fia négy nappal a támadás előtt érkezett haza Líbiából. Az észak-afrikai országban egyelőre nem találták meg Abedi kapcsolatait, akik felkészíthették a merényletre. Abedi öccse ráadásul azt vallotta, hogy bátyja egyedül cselekedett, bár az Iszlám Állam nevében.







Abedit a háttérből egy nyolctagú terroristasejt támogatta © MTI

Ezt erősíti, hogy Abedi szintén líbiai származású barátját brit fiatalok vélhetően rasszista indítékból üldözőbe vették az utcán, és halálra késelték. A tet­tesek pere azóta is tart. A bosszúvágy pedig fogékonnyá tette Abedit az Iszlám Állam gyűlölettől fűtött eszméire. A terrorszervezet ráadásul az interneten is elérhetővé tette jövendő katonái számára, hogyan kell hatékony pokolgépet készíteni. Abedi öccse szerint bátyja innen tanulta ki annak a bombatípusnak a készítését, amelyet az Iszlám Állam többek között Brüsszelben és Szíriá­ban is alkalmazott. A szerkezet lényege, hogy szögekkel és fémdarabokkal töltik meg, amelyek a robbanás hatására jóval távolabb is képesek ölni és szörnyű sérüléseket okozni, mint a bomba hatósugara.







A csavaros bomba egy darabja az aréna kijáratánál

Továbbra sincs kizárva azonban, hogy az amerikai hírszerzési információk szerint Szíriában és Németországban is megfordult Abedi mögött egy nagyobb létszámú terroristasejt van, akik újabb támadásokra készülnek. Az elmúlt napokban már nyolc embert tartóztattak le a brit hatóságok a merénylettel összefüggésben.

Eközben egy csodával felérő megmenekülésről számolt be egy férfi, aki a robbantás idején az Aréna előtt állt, és éppen telefonált. A fejéhez tartott mobil eltérítette az egyik repeszt, ami – bár leszakította a férfi ujját – valószínűleg megölte volna őt.