Családi ismerős a kistarcsai gyermekhalálról: Ezt sosem tudják feldolgozni

Felfoghatatlan tragédiát kellett átélnie a fiatal kistarcsai szülőknek, akiknek egyetlen gyermeke volt Panna. – Ezt sosem tudják feldolgozni. Senki sem tudná. Rettenetes ez most nekik, hisz őket vonják kérdőre, miért hagyták magára, pedig biztosan tudom, Tamás és Anasztázia mindennél jobban szerette őt a világon – ingatja szomorúan a fejét a Borsnak a család egyik közeli ismerőse.







Az ablak, ahonnan négy emeletet zuhant Panna © Végh István

A szörnyűség szombaton kora reggel, 6 óra körül történt. Az egyik négyemeletes társasház tetőtéri lakásából zuhant ki a gyermek. Hogy pontosan hogyan, egyelőre nem tudni, a rendőrség is vizsgálja.

Úgy tudjuk, a szülők rokonai, egy fiatal lány és párja vigyázott Pannára. A lány a kicsi keresztanyja is volt. Ám kora reggel el kellett indulniuk, így a gyerek egyedül maradhatott, az RTL Híradó információ szerint nagyjából félórára. A kiesett picire az éjszakai műszakból hazatérő édesapa, Tamás talált rá. Gyorsan felvitték a lakásba, megpróbálták újra­éleszteni, míg a mentők kiértek. De nagyon súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők közlése szerint a koponyasérülés, csonttörések ellenére még sikerült az újraélesztésük, de a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. A csendes kis utcába néhány éve, nem sokkal Panna születése után költözött a pár. A környéken mindenki gondos és kedves emberek­nek ismerte meg őket.







A kislány a társasház előtti füves területre esett. Még sikerült újraéleszteni

– Soha egy percre sem hagyták magára a kislányt. Még előző nap is itt voltak vele a játszótéren. Ha sétálni mentek, ahogy mozdult egyet a kicsi, már szaladtak utána. Soha nem engedték el – mondja az egyik szomszéd. A rokonságot összetörte a gyász. A kislány nagypapája után sorra állították feketére a profilképüket a Facebookon. A gyermekre vigyázó lány is láthatóan megtört, úgy tudjuk, maga is édesanya.