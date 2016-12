Családi fotókat nézegetett, megdöbbentő titokra bukkant

Megdöbbentő felfedezést tett egy 31 éves, kétgyermekes anya: a Mar Del Platában élő Silvina Martinez Pintos épp régi fotókat nézegetett a Facebookon, amikor szó szerint lesokkola a látvány. Az egyik - édesanyját ábrázoló - kép ugyanis nem sokkal születése előtt készült, az asszony azonban nem volt rajta terhes! Ekkor tudta meg: örökbe fogadták.

Az argentin asszony a Facebookon osztotta meg történetét. Igyekszik feldolgozni, hogy 31 év után kell megtudnia, szülei valójában nem is a szülei - valamint próbálja megtalálni biológiai anyját. Tudja, hány órakor született, a klinika nevét és a szülészorvosét is - valamint azt, hogy anyja 16 éves volt. „Csak kíváncsi vagyok rá, nem pedig ítélkezni felette. Csak tudni szeretném, kire hasonlítok, vannak-e testvéreim... és meghallgatni” - írta posztjában, hozzátéve, hogy azért van minderre szüksége, hogy folytathassa az életét, most ugyanis kvázi identitásválságba került. „Lezárást szeretnék, nem hibáztatni bárkit is.”

Pintos nevelőszülei úgy tudják, biológiai apja már elhunyt, anyjáról azonban nem sok mindent tudtak elmondani neki - írja a Daily Star.