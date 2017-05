Csaknem 30 millió forint gyűlt össze a kis Ábris meggyógyulásához

Továbbra is országméretű összefogás zajlik egy szárligeti kisfiú meggyógyítása érdekében. A kilenc hónapos Béry-Januskó Ábris sorsát a Bors is folyamatosan figyelemmel kí­séri. Néhány hete még arról írtunk, hogy rövid idő leforgása alatt tízmillió forint gyűlt össze számára. Mostanra azonban a jótevőknek köszönhetően már 28 milliónál járnak. Ez viszont még mindig messze van a meggyógyításához szükséges összegtől.







Ábrisnál nemrégiben egy úgynevezett SMA1-es típusú betegséget diagnosztizáltak, ami gerincvelői izomsorvadással jár. A magyar orvosok még egy évet jósolnak neki. A ritka genetikai probléma sokáig gyógyíthatatlannak számított, ám decemberben az USA-ban áttörés következett be, így felcsillant a remény. Egy injekció azonban 125 ezer dollárba (körülbelül 37 millió forintba) kerül, amelyből a kezelés során többre is szükség van. A segítőkész em­bereken persze semmi sem múlik. Számos felajánlást kapnak, hétvégente pedig különböző koncerteket és rendezvényeket szerveznek Ábrisért. Tatán például egy jótékonysági tófutást is rendeztek, amelyen ezren vettek részt.







– Szerencsére Ábris erős és kitartó, továbbra sem jelentkeznek rajta a betegség súlyos tünetei – mesélte érdeklődésünkre a fiatal édesanya, Béry-Januskó Flóra. – Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a klinikákkal. Európában továbbra sem piacképes a beavatkozás, de re­mény­ke­dünk benne, hogy ez hamarosan megváltozik. Felvettük a kap­csolatot az Egészségügyi Államtitkársággal is. Azt írták: Európában nem tudják támogatni a kezelést.

