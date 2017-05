Csak négy év börtönt kapott, pedig miatta veszítette el az anya a babáját

Tavaly augusztusban egy muszlim házaspárra támadt rá David Gallacher. Először csak rasszista szidalmakat vágott a 37 éves férfi Samsam Haji-Ali és Abdullah Sulamain fejéhez, aztán tettlegességig fajult a helyzet Buckinghamshire-ben. Noha a nő hiába kiáltott fel többször is: „terhes vagyok! terhes vagyok!”, Gallachert nem zavarta, és hason rúgta több alkalommal is Samsam Haji-Alit. A férjet is fejen vágta egy borosüveggel és egy zacskó jéggel.

Az asszony emiatt később elvetélt, a férjnek pedig össze kellett varrni a fejét.









A bíró hevesen kiosztotta a vádlottat a bírósági tárgyalásokon, a párnak mégsem ítélt meg kártérítést, mert szerinte pénzzel nem pótolható a magzat elvesztése.

Gallacher a rendőri kihallgatásán még azzal próbált védekezni, hogy ő magát muszlimnak vallja, a bíróságon azonban már nem mondott többet annál, mint hogy megerősítette személyazonosságát és bűnösnek vallotta magát. Letartóztatásakor egyébként rátámadt a rendőrökre is, és noha bűnösnek ítélték a bíróságon rasszista indíttatású testi sértés, és közhivatalt ellátó személy elleni támadás miatt, mindössze 3 év 7 hónap börtönt róttak ki rá a pár, és négy hónapot a rendőrök megtámadása miatt – írta a Metro.