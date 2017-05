„Csak csináltunk egy-két szexfelvételt.” Inkább ne csinálja!

A kamerákkal felszerelt okostelefonok korában jó ötletnek tűnhet adott pillanatban készíteni egy-két pikáns fotót vagy videót. De ne tegye! Abban a pillanatban, hogy lenyomta a felvétel gombot, máris kikerült a tartalom az ellenőrzése alól.

Gondolkodjon!

Szextingnek nevezzük, ha valaki saját magáról kihívó pózban vagy öltözetben, képet készít és elküldi barátjának vagy barátnőjének MMS-ben, e-mailen, egyéb módon. Először mindig gondolkodjon mielőtt valamit megoszt vagy elküld az interneten, még ha csak egy személyes e-mailről, chatről vagy SMS-ről van szó! A képeket, felvételeket, amiket csinál, mások is meg tudják nézni. Ha feltölt egy fényképet vagy videót, azt bárki letöltheti, megváltoztathatja, továbbküldheti, közzéteheti az interneten. Láthatják a családtagok, a barátok, a jövőbeni munkaadó és akár egy rossz szándékú támadó birtokába is kerülhetnek.

Hiába magyarázkodik

Kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, zaklatás, kellemetlen megjegyzések célpontjává is válhat. Ha nem vigyáz, könnyen poszt lehet belőle a Facebookon ocsmány kommentekkel, a lelopott fotóját viszontláthatja bármikor, és akkor már hiába magyarázkodik. Ráadásul ez csak egy gyors kóstoló azok közül a dolgok közül, amelyek nem csak az ön életét, de a családja mindennapjait is megkeseríthetik. Az ilyen esetek többsége azonban elkerülhető és csak egy kevés józan ész kell hozzá, hogy ne röhögjön rajunk a fél világ egy okostelefon fölé görnyedve.Gondolkozzon – ha nem nyomtatna ki egy képet és nem tenné ki a polcra, vagy nem mutatná meg a családtagjainak, nem valószínű, hogy jó ötlet például, mobilon keresztül megosztani bárkivel.







Mit tehetek?

Ha mégis elkészült a kép vagy videofelvétel, aminek nem kellett volna és felkerült egy közösségi oldalra, értesítse a szolgáltatót és kérje, hogy távolítsák el. Ha ön kap ilyen képet valakitől, ne küldje semmiképpen tovább! Feljelentést tehet, illetve kérhet segítséget a megfelelő szervektől. Ha aggasztja, hogy elküldött egy képet magáról, amit nem kellett volna, keressen valakit, akivel ezt bizalmasan megbeszélheti, de a legjobb, ha erre egy szakembert keres, akinek névtelenül, elmondhatja, ami nyomasztja.

Örökre ott marad

A The Daily Telegraph techbloggere, Jamie Bartlett nyilatkozta a Magyar Nemzetnek: minden középiskolában azzal kellene kezdeni a legelső számítástechnika-órát, mindenki vésse a fejébe a legfontosabb szabályt, ami egyszer felkerül a világhálóra, az örökre ott is marad! És ez nemcsak a fel nem töltött, de a mobiltelefonokon, laptopokon tárolt képekre is vonatkozik. Gondoljon például arra, hogy elhagyja vagy ellopják a telefonját. Egy-egy durva fotó, túl intim kép, netán erotikus, pornográf tartalom ugyanis nem marad rejtve, az országhatárok nem állítják meg. Nem tüntetik el, s még csak véletlenül sincs ma már olyan, hogy, ami mondjuk az Egyesült Államokban készült, az sose ér el Magyarországra vagy Japánba. A kiberbiztonság első alapszabálya tehát, már ha valaki figyel arra, hogy minél kevesebb butaság üssön vissza a jövőben, hogy oda kell figyelni, és nem meggondolatlanul feltöltögetni az internetre.







Mit mond a jogász?

Minden esetben a személyiségi jogok megsértéséről van szó, ha a kép vagy felvétel szereplője nem járult hozzá a közzétételhez – hangsúlyoza dr. Stolpa András büntetőjogi védőügyvéd. Lényeges, hogy a hozzájáruló-nyilatkozatot írásban kell megtenni. Ha pénzért értékesíti valaki harmadik félnek a felvételeket, nem csak az követ el jogsértést aki megvételre felajánlotta, hanem az is, aki publikálja a felvételeket.









Aki 18 év alatti személyről illetlen (pornográf) felvételt megszerez vagy tart, három évig, amennyiben készít, felhasználásra kínál vagy hozzáférhetővé tesz – egytől öt évig, ha forgalomba hoz, vagy kereskedik, illetőleg a nagy nyilvánosság előtt hozzáférhetővé tesz, nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Különös jelentősége van, ha a fenti bűncselekményeket kiskorúak, 18. életévüket be nem töltött személyek sérelmére követik el. Sajnálatosan, az internet és az okostelefonok elterjedésével az ilyen bűncselekmények elkövetése rendkí-vüli mértékben megsokszorozódott.