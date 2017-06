Csak bizonyos órákban cigizhetnek, mert a szomszédjuk feljelentette őket

Rendkívül szokatlan rendeletet hozott nemrég egy német bíró. Steven Kensy ugyanis úgy döntött, mivel a szomszédokat zavarja a füst, egy dortmundi pár csak a nap bizonyos időszakában dohányozhat.



A döntés értelmében tehát Dirk és Andrea csupán reggel 6-tól 9–ig, 12-től délután 3-ig, 6-tól este 9-ig, valamint éjféltől hajnali 3-ig gyújthat rá a saját teraszukon.



– Mindkét fél érdekeit szem előtt tartva hoztam meg a döntésemet. Így beoszthatják az idejüket – mondta a bíró a Telegraph-nak.











Ennek ellenére a lekorlátozott dohányosok mégsem érzik túl igazságosnak az ítéletet.

„Nem tudjuk megérteni a világot” – mondták a Bildnek.

– Valójában csak nyáron gyújtunk rá odakint. A szomszédban viszont ilyenkor grilleznek és a vendégeik szintén az udvaron cigiznek. Lassan ott tartunk, hogy még azt is megmondják nekünk, hogy mit főzhetünk – tette hozzá a pár női tagja, aki azt is elárulta, hogy a költözésen gondolkodnak, de jelenleg nincs hozzá elég pénzük.



A panaszos szomszédok egyébként már 2015-ben is szóvá tették a dolgot, de akkor senki nem foglalkozott a problémájukkal.

– Egymás után szívják a cigiket – méltatlankodott egyikőjük a BILD-nek.