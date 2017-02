Caramel és Frenreisz barátok lettek

Frenreisz Károly egy polgári család leszármazottja, felmenői között ott az egész Gundel család. Egyik testvére nem más, mint Latinovits Zoltán, akit mai napig az ország egyik legnagyobb színészeként tartunk számon. A másik testvére Bujtor István, hazánk Ötvös Csöpije. Sajnos az évek alatt mindkét testvérétől búcsút kellett vennie, de Karesz a mai napig őrzi az emléküket.

Caramel gyermekkora egészen másként alakult: a törökszentmiklósi cigánysoron nőtt fel, tragikus körülmények között elveszítette egyik testvérét, s ez azóta is végigkíséri az életét. Most a Bors Extra magazin legfrissebb számában elmondja: gyermekkora óta rajong Karesz zenéjéért.









– Apámnak megvolt a Skorpió lemeze is. Én ebben szocializálódtam, például meghatározó élmény volt számomra Kareszék Azt beszéli már az egész város című dala. Ezért is érzem hatalmas megtiszteltetésnek, hogy megismerhettem egy ekkora zenészt és egy ilyen lelket. Volt bennem egyfajta félelem, amikor személyesen találkozhattam ve­le, de ő rögtön feloldott és behúzott a saját világába. Nem volt mese, rögtön egy hullámhosszon voltunk. Ennek azért is örültem, mert kicsit be voltam tojva, nem gyakran találkozom ilyen nagysággal, mint a Karesz. Azonnal azt éreztem, de jó fej csávó ez a Karesz. – Szerintem Caramel az egyik legjobb énekes ma Magyarországon. Elkezdtünk beszélgetni, és azt figyeltem meg, van benne egy spontán szellemesség, tudja, mikor kell viccelni – vette át a szót Karesz.

