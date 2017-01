Bűnözőnek nevezhető Rogán

Elveszítette első fokon a Juhász Péter ellenzéki politikus ellen indított személyiségi jogi pert Rogán Antal kabinetminiszter. A fideszes politikus – az eddigi tárgyalási napokhoz hasonlóan – nem jelent meg az ítélethirdetésen. A pert 2015-ben indította Rogán, aki 1 millió forint sérelemdíjat követelt Juhásztól, mert a politikus nyilvánosan bűnözőnek nevezte és azt állította: Rogán még a budapesti V. kerület polgármestereként 2006 és 2014 között Portik Tamással – a Prisztás-gyilkosság miatt életfogytiglani börtönre ítélt bűnözővel – és köreivel üzletelt.

Juhász szembesítésre be is idézte Portikot a bíróságra, ahol a férfi azt állította: jól ismerte a kabinetminisztert és egyszer 10 millió forintnyi eurót adott át neki, amit Rogán cáfolt. Az ügyet bonyolította, hogy Juhász vállaltan segített Portiknak egyik bizalmasán keresztül a per sajtóanyagainak összeállításában, emiatt Rogán az Együtt politikusát Portik sameszának nevezte.







© Cser Dániel

A bíró indoklása szerint Juhász politikusként tette kijelentéseit, élve véleménynyilvánítási szabadságával. Rogánnak Juhász Péter ügyvédje számára 150 ezer forintot kell fizetnie perköltség gyanánt.