Bukja a kormány a népszavazást?

Összesen több mint 266 ezer állampolgári aláírást tartalmazó ívet adott át a Momentum Mozgalom a Fővárosi Választási Irodának. Népszavazáson kérdeznék meg a budapestieket, hogy vonják-e vissza a 2024-es nyári olimpia pályázatát. Mi következik most?

1.

A Fővárosi Választási Bizottságnak negyvenöt napon belül ellenőriznie kell az aláírások hitelességét. Annak az aláírása érvénytelen, aki többször írt alá, hamis adatokat adott meg, vagy nem budapesti bejelentett lakos. Általában 20–25 százalékos az érvénytelenségi arány. Mivel a népszavazás kiírásához 138 ezer aláírás kell (a budapesti választópolgárok tíz százaléka), valószínűleg bőven elég lesz az érvényes szignó.







266 ezer aláírást gyűjtött össze a Momentum Mozgalom © MTI

2.

A bizottság döntése ellen fellebbezni lehet, ami május közepéig is elhúzhatja a folyamatot. Az olimpiát támogatók szerint a tartózkodási hellyel rendelkezőket is bele kell venni a fővárosi választópolgárok sorába, így viszont 150 ezer érvényes aláírás kell. Mások szerint a tartózkodási hellyel rendelkezők aláírását nem is kellene figyelembe venne. Sőt mivel nincs pontos, friss választói névjegyzék Budapesten, azt sem tudni pontosan, hány választó van.

3.

A voksolást a Fővárosi Közgyűlésnek kell elrendelnie, de megtehetik a képviselők, hogy nem szavazzák meg. Húzhatják is az időt azzal, hogy nem hívják össze a közgyűlést harminc napig. A határozat ellen lehet fellebbezni, 20–25 nappal kitolva a szavazás napját.







Így kezdődött: Borkai Zsolt és Tarlós István a pályázattal

4.

Ha minden határidőt betartanak, akár szeptember végére is kitűzhetik a népszavazás napját. Csakhogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szeptember 13-án dönt, hogy Budapest, Los Angeles vagy Párizs rendezhet olimpiát.

Fogadnak rá A nemzetközi irodáknál így állnak a fogadások: Párizs 1,43-as odds, azaz 100 forintra 43 forintot fizet, ha ott lesz az olimpia

Los Angeles 4,5-ös oddson,

Budapest 5-ös oddson szerepel.

