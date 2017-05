Budapest mellett Európa 5 másik városában is tüntettek Oroszország ellen - fotók

Nem csak Budapestre, de Európa öt másik nagyvárosába (Stockholm, Párizs, Koppenhága, Brüsszel, London) is szervezett tüntetést a Momentum május elsejére. Az Európához tartozunk! rendezvények célja mindenütt azonos: jelezni, hogy Magyarország Európához, és nem Oroszországhoz tartozik.

A kiindulópontként a Szabadság térre meghirdetett budapesti eseményen kollégánk is kint van, küldött is pár fotót, melyen jól látszik, hogy egyrészt a Hősök terére tartó tömeg most is fel van fegyverkezve találó szlogenekkel; másrészt a megmozdulásokon továbbra is sok ezer ember vesz részt.







© Zsolnai Péter







