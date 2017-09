Brutális videó az X-Faktor szétvágott nyelvű énekeséről

Már az X-Faktorban is nagy feltűnést keltett extrém megjelenésével Erdős Viola, akinek szerencsére nem csak a fizimiskája, hanem a produkciója is többé kevésbé rendben volt, ezért a mentorok bizalmat szavaztak neki és tovább engedték. A fiatal tehetség elmondta magáról, hogy extrém külseje ellenére nem iszik és nem beszél csúnyán, és a mentorok szerint is egyészen szelíd lány benyomását kelti még úgy is, hogy egy testmódosításon is átesett. Viola kettévágatta a nyelvét, mi pedig találtunk egy olyan, horrorfilmbe is simán beillő videót, ahol megmutatja azt is, hogyan néz ki ez a valóságban, és milyen is az, amikor nem annyira bájos.

Viola egyébként egy nem éppen tehetős családban nőtt fel, a testmódosításra és a tetoválásokra maga gyűjtötte össze a pénzt. Modellkedik is, a tetovált lányok között igen keresett is.

És ilyen az, amikor nem erős sminkben nyalogatja a brutális karmait, hanem énekel és azt szeretné, hogy a szülei büszkék legyenek rá.