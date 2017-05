Brutális pankráció lett a vége a sofőrök vitájának

Minek nézzen az ember képzett ketrecharcosokat, amikor nézhet egymást püfölő autósokat is, nem? Ha az amatőrizmus nem riasztja el, akkor az alábbi videót nyugodt szívvel ajánljuk egy véresebb mérkőzés helyett: hiszen rögtön az elején előkerül egy baseball ütő, amit nem sokkal egy hibátlan KO is követ, ezután pedig egy majdnem tökéletesen prezentált camel clutch fogást is megcsodálhatunk.

Ha a videóból nem lenne egyértelmű: az autók egymást követve haladtak, majd az első megállt, annak sofőrje rárontott a másik kocsi vezetőjére, amivel óriási hibát követett el. Ezzel nem ért véget, jött a bosszúszomjas barát is, de az áldozat nem hagyta magát, és miután mindenkit elrendezett, hasonló stílusban távozott is.