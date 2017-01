Brutális hideggel riogatnak idehaza a meteorológusok

Kegyetlen téli időjárást jósolnak a szakemberek a hét végére: Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyére citromsárga riasztást adtak ki az extrém hideg miatt a mai napra. Az Országos Me­teorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a komoly mínuszok mellett borult, párás, száraz időre számíthatunk. Míg a Tiszántúlon viszonylag napos időre van kilátás, addig a Dunántúlon hószállingózás, ónos szitálás, továbbá élénk szél nehezítheti a közlekedést. A legmagasabb nappali hőmérséklet ezen a napon 0 Celsius-fok körül alakul.

Vasárnap a hóval borított területeken akár mínusz húsz Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. A jövő hét eleje minimális melegedéssel érkezik, szerdára a kora délutáni órákra fagypont feletti hőmérsékletet prognosztizáltak a meteorológusok. A hét végén is jórészt tapasztalható borús, szélcsendes idő ugyanakkor várhatóan továbbra is marad.