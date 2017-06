Brutális fotók: másodfokú égést szenvedett, mert naptej nélkül ment ki

Brutális égési sérüléseket szenvedett egy skót kertész, miután múlt szombaton és vasárnap is a tűző napon dolgozott. Greg Binnie minden bizonnyal egy életre megtanulta: óriási hibát követett el, hogy nem használt semmilyen védelmet. Facebook-oldalára feltett fotóin is jól látszik: bőre durván felhólyagosodott a másodfokú égési sérüléseknek köszönhetően. Azóta nem is tudott dolgozni, a dokik ugyanis ágynyugalomra kötelezték.

“Észrevettem, hogy nagyon melegem van, de ezt betudtam a kertészkedésnek. Először akkor vettem észre, hogy mekkora a baj, amikor vasárnap este, miután hazaértem, durván felhólyagosodtam” - mesélte a Daily Mailnek, hozzátéve, hogy jelenleg még a legalapvetőbb dolgok is iszonyú fájdalommal járnak, mint például a karja mozgatása - de még a fekvés is!