Brutális: duplájára nőtt a halász teste egy kis híján végzetes hiba miatt - videó

Egyetlen - közel végzetes - hiba egy életre megváltoztatta egy perui halász életét: Alejandro Ramos Martinez négy éve egy munka során túl gyorsan tért vissza a tenger mélyéről egy merülés során, ami miatt úgynevezett keszonbetegség lépett fel nála. Ez akár az életébe is kerülhetett volna.

Noha Martinez túlélte az esetet, a következményeit a mai napig viseli: teste ugyanis gyakorlatilag a kétszeresére duzzadt, ami miatt rendszeres kezelésekre szorul, folyamatos fájdalmai vannak és a munkáját sem tudja ellátni. A duzzanatok elsősorban annak köszönhetőek, hogy a merülésből való gyors visszatérés során a szervezetében lévő nitrogén buborékokat alkotott, melyek hozzákapcsolódtak az izomzatához. Állapota a keszonbetegek közt is egyedi, így komoly fejtörést okoz a szakembereknek, hogy miként is tudnának a legeredményesebben segíteni rajta - írja a Mirror. Már az is eredmény, hogy Martinez testében valamelyest sikerült visszaszorítani a nitrogénszintet különböző oxigénterápiákkal és nyomáskamrás kezelésekkel.