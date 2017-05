Botrányos képek: gránátvetőt adtak a kislányok kezébe

Gránátvetőt, mesterlövészpuskát, gépkarabélyt is foghattak a minap Hajdúböszörmény ifjú néptáncosai. A honvédség toborzónapján fegyver- és közelharc-bemutató volt a helyi művelődési házban. A Bocskai Néptáncegyüttes fiatal tehetsé­gei­nek többsége még általános iskolás. Láthatóan szívesen pózoltak a már hatástalanított fegyverekkel, a honvédek azt is megmutatták, hogyan tartsák helyesen, ho­gyan célozhatnak a szerkezetekkel. Meglepő módon sok lány is érdeklődött.







Hamar eltüntették a fegyverbemutató fotóit

Csípős A kíváncsiság nagyszerű tulajdonság, de szögezzük le: kés, villa, olló, valamint AK–47-es és RPG gyerek kezébe nem való. Barna L. Norbert

Az esemény fotói az Irány a sereg! nevű Facebook-oldalra és a város közösségi oldalára is felkerültek, ám egy nap múlva letörölték azokat. Ám több szemfüles blog lementette a képeket, így a Bors is közölni tud belőlük. Kerestük Kiss Attila polgármestert. Titkárságáról visszahívást ígértek, ám ez nem történt meg.