Botrány a divatcégnél: titkos kóddal fogyelmeztették egymást az eladók a nem kívánt vásárlókra

Kitálalt a korábbi Versace-alkalmazott: a cég boltjaiban kódszóval figyelmeztették egymást a dolgozók, ha fekete vásárló lépett az üzletbe.

Kitálalt a korábbi Versace-alkalmazott: a cég boltjaiban kódszóval figyelmeztették egymást a dolgozók, ha fekete vásárló lépett az üzletbe.

Christopher Sampino, a Versace egyik üzletének korábbi alkalmazottja a cég ellen indított perben azt állítja, hogy a bolt menedzserei arra buzdították őt és munkatársait, hogy a "D410" jelszó bemondásával figyelmeztessék egymást, ha színes bőrű vásárló lép az üzletbe.

A D410 egyébként a fekete ruhák színkódja.

Sampino elárulta, hogy betanulási időszakában azt javasolta neki a bolt egyik menedzsere, hogy ilyen esetekben kapjon kézbe egy fekete ruhadarabot, mert úgy majd kevésbé lesz feltűnő a figyelmeztetés.

A férfi most negatív megkülönböztetés miatt perli korábbi munkahelyét, mert elmondása szerint mikor a színkóddal kapcsolatos trükköket osztották meg vele, ő közölte, hogy nem tetszik neki ez az eljárás, mivel maga is afro-amerikai - onnantól kezdve pedig eltérő bánásmódban részesült: nem biztosították számára a megfelelő szakmai képzést, elegendő pihenőidőt, valamit kódot a fizetési papírjai kinyomtatásához szükséges belépéshez a számítógépes rendszerbe. Két héttel munkába állását követően el is bocsátották, mondván, hogy "nem ért a luxushoz".

A TMZ értesülései szerint a Versace cég tagadja a vádakat, és az eljárás megszüntetését kérelmezte.