Botka Egyiptomban, Rogán a Balatonon nyaral a nyáron

Botka messze repül

Kétszer nyaral idén Botka László, az MSZP miniszterelnök-je­löltje.

– Júliusban kétszer me­gyek pihenni egy-egy hétre. Először Egyiptomba, a tengerpartra utazunk a családommal. Ott a pihenésé lesz a fő­szerep: olvasgatok, pancsolunk, úszkálunk a gyerekekkel – mondta lapunknak Botka. A politikus második kiruccanása a Mátrába lesz.







Botka László külföldre készül, majd a Mátrába megy © mti

– Ez visszatérő, közös program a nagyszülőkkel, fontosnak tartom, hogy a lányaim minél többet lehessenek velük. Ilyenkor kirándulunk, bográcsolunk – tette hoz­zá Botka.

Rogán a parton

Rogán Antal – Orbán Viktor mi­niszterelnök úr kabinetfőnökeként – nyári szabadságát a mi­niszterelnök szabadságához igazítja, mely még nem látható előre. Tervei szerint a nyáron a Balaton partján pihen majd családjával – közölte lapunkkal a Miniszterelnöki Kabinetiroda.







A Rogán család a lellei házban pihen © mti

A po­litikus minden bizonnyal a testvérével közösen birtokolt, úszómedencés balatonlellei nyaralóban pihen majd.

Gyurcsány leköltözik

A volt miniszterelnök és családja minden év nyarán egy hónapra leköltözik a Balatontól délre, Köt­­csén található nyaralójukba. Ez idén sem lesz másképp. Gyurcsány egyébként nem szeret strandolni a tóparton, mert a bőre ér­zékeny a napra.







Gyurcsány egy hónapot Kötcsén tölt © mti

Kiterítették a lapokat

Ritkán vallja be önként magyar politikus, hogy magas kereseté­ből drágább, külföldi nyaralásokra fizet be. Medgyessy Péter miniszterelnök viszont 2003-ban, szóvivőjén keresztül üzent a sajtónak, éppen Kubában tölti „téli nyaralását”. Az elmúlt években Vona Gábor és Mesterházy Attila is elárulta, hogy Törökországban nyaralt. Orbán Viktor kormányfő pedig rendszeresen Horvátországban pihen. Vona idén Rómában tölt pár napot a családjával.