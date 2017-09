Bosszantják az elítélő tekintetek a nőt, akinek férje idősebb az apjánál

Lucy Nagle férjéről gyakran hiszik azt, hogy az apja, ami nem is csoda, mert Roy 60 éves - írja a Mirror. A nő ezzel szemben csak 30, és tavaly nyáron mondta ki a boldogító igent a férfinek, miután szülei beleegyezésüket adták a frigyre. A pár 2013-ban találkozott egy buszon, amelyet Roy vezetett. Lucy az életét meghatározó találkozás előtt nemsokkal fejezett be egy ötéves kapcsolatot, ezért nem is kereste a szerelmet, ami azonban rátalált.









Kapcsolatuk barátságnak indult, de hamar szerelemmé alakult. A nő állítása szerint két dolog miatt aggódott: egyrészt, hogy elszalasztja a lehetőségét egy igazi szerelemnek, amelyet Roy oldalán átélhet, ha a korkülönbség miatt parázik, másrészt azon, szülei el fogják e fogadni szerelmét. Mindezek ellenére az utóbbitól tette függővé a viszonyt. Ha szülei igent mondanak, akkor együtt lesznek, ha viszont nem tetszik nekik Roy, akkor vége a románcnak.

Simon Wilson (56) és Karen Wilson (55) egyáltalán nem volt elutasító a férfivel szemben, így a viszony zöld utat kapott. Lucy, Roy illetve a nő szülei együtt el is mentek nyaralni a Kanári-szigetekre. Bár a nő környezetében mindenki elfogadta a férfit, az utcán azért látják, hogy hogyan törnek felettük pálcát vadidegenek. Amelyen persze nevetnek, de azért bosszantja őket.









A férfi meg is kérte a szerelme kezét - először az apjától, aki beleegyezett - majd Lucy is igent mondott. Így 2016 májusában egybekeltek egy buszon, mert azon is ismerkedtek meg. A házaspár hónapokig próbálkozott, hogy gyermekük lehessen, de kiderült, Lucy policisztás petefészek szindrómában szenved, amely miatt a természetes foganatás szinte kizárt. Mivel férjének korábbi házasságából már születtek gyermekei, így az egyébként hasonló betegséggel küzdő párokkal ellentétben, ők nem vagy csak részben vehetik igénybe az állam által támogatott és finanszírozott kezeléseket.

“Sose gondoltam Roy előtt gyerekre. Mióta ismerem, azóta szeretnék családot. Amikor vásárolni megyek, és várandós nőket látok, vagy babaruhákat, mindig azt kérdezem magamtól, mit csináltam rosszul, hogy ilyen helyzetbe kerültünk” - mondta az asszony. Egyelőre úgy tűnik, ahhoz hogy gyermekük legyen 6000 fontot kell előteremteniük. “Úgy érzem az idővel futunk most versenyt” - tette hozzá Lucy.









“Amikor először megláttam Lucyt, rögtön beleszerettem. Féltem, hogy a korkülönbség miatt nem lesz köztünk semmit, de most a feleségem. A családja nemcsak elfogadott, hanem jó kapcsolatot is ápolok velük. Sose hitttem, hogy valaha olyan boldog leszek mint most. Nagyon büszke vagyok, hogy azt mohatom: Lucy a feleségem” - mondta Roy.