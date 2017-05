Börtönben ült a tanárnő, hogy 12 éves diákjával családot alapíthasson – a szerelemnek vége

A pár története egészen 1996-ig nyúlik vissza, amikor a hatodik osztályos Vili Fualaau szerelembe esett tanárnőjével, Mary Kay Letourneau-val. A nő ekkor 34 éves volt, látszólag idilli házasságban élt jóképű férjével, akivel együtt nevelték négy közös gyermeküket.

A botrány ekkor tört ki, a nőnek a bíróság előtt kellett felelnie, amiért egy gyerekkel létesített szexuális kapcsolatot. Erőszaktevőként ítélték el, az ekkor már a fiútól terhes asszonyt. Néhány hónappal az ítélet és az első közös gyermek születése után feltételesen szabadlábon volt Letourneau, akit miután egy autóban szexelve Fualaauval kaptak rajta, ismét a rács mögé küldték.

Letourneau szabadulása után, 2005-ben össze is házasodtak, így már hivatalosan is egy párként nevelték két lányukat, Audrey-val és Georgia-val. Az ekkor 21 éves fiatalember eddigre megvívta a harcát az alkohollal is, csak sok nehézség árán jutott el a boldogságáig. Lányaik ma már kamaszok, akik nyugalomban és boldogságban nőttek fel, azt gyerekként is tudván, hogy szüleik közt nagy a korkülönbség, de azt a részt kihagyva, hogy édesanyjukat szexuális bűnözőként ismeri a világ.

Ennek a boldogságnak lett vége most, 20 közös és 12 év házasság után, amikor a pár bejelentette, hogy 2017 májusától külön folytatják. A hivatalos eljárást a hónap elején már megkezdték.