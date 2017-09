Bors-játék: Sarolta nyaralásra költi nyereményét

Hétfőn dupla eséllyel és padlógázzal indult el legújabb nyereményjátékunk. Ez már többeknek ho­zott 50 ezer forint készpénzt, közülük az egyik Nagy Józsefné Sarolta lajosmizsei olvasónk.

– Kétségtelenül kellett egy kis szerencse, hogy én örülhessek a nyereménynek. A boltban véletlenül két lapot is felvettem, és amikor a pénztárnál észrevettem, az egyiket visszatettem, és a „jót” hoztam el. Két hét múlva lesz a születésnapom, és ettől jobb időben nem is nyerhettem volna. Eldöntöttem, hogy ebből megyek Hajdúszoboszlóra nyaralni. Azt tudom, hogy ezen felül még valamilyen ékszert is kapok a családtól – me­sélte nyertesünk, aki a mezőgazdasági üz­letükben dol­­gozik.







Hajdúszoboszlóra megy pihenni Sarolta, a Bors nyertese

– Eddig soha nem nyertem sem­mit, még tombolán sem. Nem csoda, hogy nem akartam hinni a szememnek, amikor feltéptem a matricát és megláttam a három egyforma szimbólumot. Úgy érzem, most jó dolgok következnek. Megszületett az unokánk, egy kislány. Most már kétéves lesz. Nagyjából megvan mindenünk, de azért 50 ezer forint mindig jól jön. Eddig csak a család tudta, hogy nyertünk, de a boltban is el fogom mondani, hogy tudják, bárkinek van esélye, aki Borsot vesz – nevetett Sarolta.