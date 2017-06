Bors-játék: Erzsébet újra álmodja a lakását

Átvette egymilliós főnyereményét a Bors mórahalmi játékosa, Kálmánné Király Erzsébet. Azért, hogy ne kelljen egyszerre elkölteni, a JYSK-utalványokat több címletre osztva kapta meg.







Egymillió forintért vásárolhat a JYSK-ben Erzsébet

– Amikor az iskolában megtudták, hogy nyertünk, nagy üdvrivalgás volt – mesélte a Borsnak a tanítónő. Egyelőre még csak az interneten nézegetjük az árukínálatot, de azért már vannak elképzeléseink. A jó közérzet alapja a jó alvás, úgyhogy ez jó alkalom arra, hogy egy minőségi ágyat és matracot vásároljunk. Azonkívül nagyon jó ágynemű- huzatok, törülközők és köntösök vannak a JYSK-nél, ezért ezek is rajta vannak listán. Szóba jött már ülőgarnitúra is, akárcsak a kerti hintaágy párnáinak a cseréje. A család többi tagjának, a négy gyereknek és a három unokának is jut majd valami, de ez még titok. Most a nyaralást tervezzük. Valószínűleg lesz Görögország, de itthon Mórahalom és Ásotthalom környéke is nagyon szép a fürdővel, a bivalyrezervátummal és a Csoda réttel. Természetesen továbbra is figyeljük, mi van a lóhere alatt a pénteki számban. Most egy okostelefon lehet a nyeremény, és bár van nekem is, ha megnyerjük valamelyiket, lenne helye a családban – mondta a Borsnak a Erzsébet.