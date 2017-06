Bőrrákot okozhat akár 15 perc napozás!

Ilyenkor júniusban mérhetjük mindig a legnagyobb UV-indexeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az 1969-ben kezdett mérések óta sosem volt ilyen kevés ózon felettünk, így kevésbé érvényesül a szűrőhatása.

Ilyenkor júniusban mérhetjük mindig a legnagyobb UV-indexeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az 1969-ben kezdett mérések óta sosem volt ilyen kevés ózon felettünk, így kevésbé érvényesül a szűrőhatása.

Ne napozzon kora délután!

Sokan vannak olyanok, akik nem foglalkoznak ezzel. Holott a meteorológiai szolgálat arra kéri a szabadban tartózkodókat, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás okozta leégés ellen. Ilyen időben egy normál bőrű ember akár 15 perc alatt leéghet, ez pedig bizonyítottan hozzájárul a bőrrák kialakulásához, ezért az orvosok szerint nagyon fontos a megfelelő védelem.

Összeadódnak a leégések A többszöri leégés bőrrákot okozhat, mivel a bőrünk megjegyzi a korábbi napozásos „baleseteket”! – mondja Sinka-Pálinkás Rita bőrgyógyász. „A daganatos megbetegedések közül a bőrrák előfordulása növekszik a legnagyobb mértékben hazánkban. Ha lehetséges, nap­közben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, mert ilyenkor érik bőrünket a legnagyobb szögben a napsugarak.

Hogyan védekezhet?

Már a 20-as, 25-ös faktornak is jelentős védőhatása van, tehát legalább már 80%-át kiszűri a káros sugaraknak. Ne spóroljon a fényvédő készítményeken, al­kalmazza az ajánlott mennyiségben. A fátyolfelhő, a félárnyék is csalóka lehet, sőt tiszta vizű medencében is le lehet égni.







Rosszul járhat, aki nem védekezik © Thinkstock

Mit jelent a faktorszám?

A szakemberek többsége a krémek rendszeres használatára hívják fel a figyelmet. Nézzünk egy példát! Ha valaki 8-as faktorszámú naptejet használ, és a bőrtípusának megfelelően húsz percet tartózkodhat a napon le­égés nélkül, az nyolcszor húsz perc, vagyis 160 perc. Ezt az időt az sem hosszabbítja meg, ha újra és újra bekeni magát naptejjel, és ah­hoz, hogy ennyi időt tölthessen a napon, a napvédő krémet többször is fel kell vinnie bőrére, mert a ruha vagy az izzadtság könnyen letörölheti.

Ennyit napozhat 1-es bőrtípus (nagyon világos): naptej nélkül 3 perc, 20-as faktorszámú krémmel 1 óra 2-es bőrtípus (világos): naptej nélkül 10 perc , 20-as faktorszámú krémmel 1 óra 30 perc 3-as bőrtípus (normál) naptej nélkül 15 perc , 20-as faktorszámú krémmel 2 óra 40 perc 4-es bőrtípus (kreol) naptej nélkül 40 perc, 20-as faktorszámú Krémmel 6 óra

Vegyen mindig újat!

A naptejnek is van szavatossága, lejárati dátuma, és akár meg is romolhat. A meleg és az oxigén hatására a naptej elveszíti hatékonyságát, zsírtartalma megavasodik, és gombák kezdenek szaporodni benne. Tehát nem éri meg spórolni a naptejjel, a maradékot ne tegye el jövőre, inkább vegyen újat.

A kicsikre is ügyeljen!

A gyerekek érzékeny bőrének védelmére mindig magas faktorszámú napvédő készítményt használjunk, valamint viseljenek megfelelő ruházatot, kalapot, napszemüveget is, és mindezen óvintézkedések mellett se tartózkodjanak soha tűző napon! A csecsemőket nem szabad napoztatni!