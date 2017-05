Boldoggá avathatják a magyar munkáslányt

Életét áldozta tisztasága megőrzéséért Bódi Mária Magdolna, miközben nőtársait védte. Hét évtized után a Vatikán dönt boldoggá avatásáról.

A szigligeti munkáslány csak 23 évet élt, az utókor számára mégis példamutató életet hagyott. Bódi Mária Magdolna 19 évesen megfogadta: Jézusnak tett szüzességi fogadalmát élete árán is megtartja. A cigány származású lány apácának készült, de nem vették fel, mivel szülei az egyház által nem szentesített kapcsolatban éltek. Alázatával és szorgalmával azonban szépen kitűnt a fűzfőgyártelepi Nitrokémia Rt. munkásai közül.







Márfi Gyula veszprémi érsek szentmisét tart Litéren Bódi Mária Magdolna vértanú emlékéért © MTI

Hosszú évekig tart A boldoggá avatás és a szentté avatás teológiailag ugyanazt jelenti: az illető hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket, vagy az életét áldozta hitéért. Elsőként a boldoggá avatást indítják el, amit öt évvel a halál után bárki kezdeményezhet az illetékes püspöknél. A boldoggá avatottat az egyház hivatalosan is felveszi a szentek jegyzékébe, de ereklyéit még nem tehetik nyilvános tiszteletre a hívek. A procedúra sokáig tart, II. János Pál pápánál 2005-ben indult, boldoggá 2011-ben avatta XVI. Benedek. Ilyenkor mindenkit meghallgatnak, aki személyesen ismerte az illetőt, II. János Pál esetében 120 fôt.

1945-ben egyre ijesztőbb hírek jutottak el hozzá a szovjet katonák brutalitásáról. Munkatársait figyelmeztette: védjék, ahogy tudják tisztaságukat. 1945. március 23-án az óvóhelyen két szovjet katona jelent meg: egyikük megtámadta Magdolnát, aki keményen ellenállt, körmeivel megsebezte a katona szemét. „Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor. Én már meghalok!” – kiáltotta menekülés közben. A katona ekkor tüzelt, a hátába lőtt, beszámolók szerint összesen nyolcszor tüzelt. Magdolnának annyi ereje maradt, hogy két karját az égbe emelve fohászkodjon: „Uram, királyom! Végy magadhoz!”

Halála után Mindszenty József veszprémi püspök kezdeményezte szentté avatását, de a kommunizmusban Magdolna nevét is tilos volt kimondani. Boldoggá-szentté avatásának folyamata 1990 után Szendi József püspök perújrafelvétellel folytatódhatott. Most tavasszal pedig kedvező fordulatra jutott: március 10-én Márfi Gyula veszprémi érsek vezetésével a Vatikánban átadták a Szentek Ügyei Kongergációjának Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásai ügyének valamennyi iratát. Boldoggá avatása így most a vatikáni egyházi elöljáróinak kezében van.









Magyar tiszteletreméltóak, akiknek folyamatban van a boldoggáavatásuk Bódi Mária Magdolna (1921–1945) Bogdánffy Szilárd (1911–1953) Bogner Mária Margit (1905–1933) Brenner János (1931–1957) Csepellényi György (1626–1674) Kaszap István (1916–1935) Kelemen Didák (1683–1744) Dr. Kucsera Ferenc (1892–1919) P. Marcell Marton Boldizsár (1887–1966) Márton Áron (1896–1980) Mindszenty József hercegprímás (1892–1975) Scheffler János (1887–1952) Torma János (1914–1937) (forrás. uj.katolikus.hu)