Boldog lesz a lányom a nyeremény láttán

Egy kétgyerekes anyuka, a tömörkényi Szabó Léna nyert a Bors Dupla esély játékán Herlitz ajándékcsomagot. Az iskolatáska, valamint a két toll, amelyek tintáját ki lehet radírozni, jó helyre került.









– Előfizetői vagyunk a Borsnak, reggelente hozza a lapot a postás néni – mesélte Léna, aki egy 9 éves kislány és egy 4 esztendős kisfiú édesanyja. – A gyerekek lesik az ablakon, mikor jön, és szaladnak ki elé, hogy ne dobja be, hanem adja a kezükbe. Most nem voltak itthon, úgyhogy én hoztam be, és azonnal meg is néztem, nyertünk-e. Amikor láttam, hogy igen, hívtam a férjem, milyen szerencsések va­gyunk, és mennyire örül majd neki az iskolás lányom. Az új táska mindig nagy öröm és a toll is nagyon klassz. A gyerekek szeretik, mert rettentő jó a titkok leírására, amiket ha kell, el is le­het tüntetni – mondta az édesanya.

– Számunkra ez ideális nyeremény. A wellnesst sajnos nem tudnánk igénybe venni, mert állattenyésztéssel foglalkozunk, és az álla­tokat bizony nem lehet három napra magukra hagyni. Persze jól jött volna még a készpénz is, de remélem, azt is nyerünk még a Bors játékán – reménykedett Léna.