Bocsánatot kért sokakat felháborító reklámjáért a Rákellenes Liga

Napok óta tartja lázban az országot a Magyar Rákellenes Liga 1 százalékos adókat gyűjtő kisfilmje, amit sokan úgy értelmeztek, az egészségtelenül élőket teszik felelőssé rákos megbetegedésükért. Rákban nem csak dohányzó, elhízott, egyfolytában a fotelben ülő emberek betegednek meg, hanem például élsportolók, csecsemők is, akik ezen felfogás szerint nem is lehetnének betegek – ez az ellenzők legerősebb ellenérve, akik petíciót is megfogalmaztak a film betiltásáért.

A Mokka videójában a 18. másodperctől láthatja a reklámot

Dr. Bittner Nóra, a liga elnöke lapunknak korábban azt mondta, mivel a cél a figyelemfelhívás volt a szűrővizsgálatok és a megelőzés fontosságára, és ezt a mai durva világban csak hasonlóan durva eszközökkel lehet elérni, nem veszik le az internetről kampányfilmjüket. Ám a nagy felháborodás miatt most mégis visszavonulót fújtak.

– Az elnökség, amelyik pár hete a kisfilm elkészítését is megszavazta, újra összeült és megbeszéltük, nem használjuk tovább a reklámot. Bocsánatot szeretnénk kérni, nem volt szándékunk sem a rákbetegeket, sem a hozzátartozói­kat megbántani. Nem volt szerencsés a prevencióra történő felhívást és az egyszázalékos gyűjtőkampányt együtt alkalmazni.

– Módosítunk a kisfilmen – mondta dr. Bittner, és hozzátette, gyakorló onkológusként mindennap több tucat olyan emberrel találkozik, akinek már csak a szenvedéseit tudja enyhíteni.

– Ha egy forint sem folyik be idén az egyszázalékos kampányból, de többen mennek el szűrésre, és öt-tíz év múlva emiatt kevesebb lesz a rák miatti elhalálozás, megérte – mondta az orvos-elnök.