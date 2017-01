Bizarr védekezés: véletlenül került a nyelve diákjai szájába

Első osztályos általános iskolás kislányokat molesztált egy helyettesítő tanár, aki állítja: semmi rosszat nem tett. Hozzá sem ért a lánykákhoz - vagy ha mégis, azt is csak véletlenül tette.

Szerdán tartóztatták le, és már vádat is emeltek az ellen a 49 éves férfi ellen, aki helyettesítő tanárként október 24. és november 4. között kiskorú diáklányokat molesztált egy általános iskolában Houstonban. A vád szerint Pete Garcia Hernandez az ölébe ültette a kicsiket, fogdosta és meg is csókolta őket - ő azonban állítja, semmi rosszat nem tett - írja a New York Post.







A helyettesítő tanár eleinte mindent tagadott, később azonban bizarr védekezéssel állt elő

Eleinte azt nyilatkozta, nem is ért hozzá a lányokhoz, később azonban bevallotta, hogy az ölébe ültette őket - hogy a fizika törvényeit magyarázza - és ekkor valóban voltak szexuális tartalmú gondolatai. A csók pedig - most kapaszkodjanak meg! - csupán egy véletlen lehetett: túl közelről magyarázott ugyanis a gyermekeknek, és becsusszanhatott a nyelve a lányok szájába.

Kétséges, hogy ezt a védekezést elfogadná bármelyik bíróság.