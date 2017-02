Bizarr támadás: kutyát hajított áldozatához a zaklató

Tegye fel a kezét, aki már hallott hasonló incidensről!

Tegye fel a kezét, aki már hallott hasonló incidensről!

Akár kabaréba illő jelenet is lehetne - ugyanakkor garantált, hogy az a kétgyermekes anya, aki átélte, egy cseppet sem nevetett.

A floridai Lakeland városában élő Kristina Fullernek a mostani csütörtök is ugyanúgy kezdődött, mint bármelyik másik. A giminél kitette két tinilányát, majd kocsijába visszaülve ment a dolgára.

Kis idő múlva azonban észrevette: valaki követi. Egy pirosnál a nyomában lévő férfi pont mögé állt be, majd kiszállt a kocsijából, és egy kutyát hajított a volánnál ülő asszonyhoz - számolt be a bizarr esetről a WFLA híroldal.

"Azt hittem, meg fog harapni, így visszahajítottam. Ekkor visszaült a kocsijába, és megpróbálta az enyémet betolni a kereszteződésbe" - idézte fel az esetet Fuller. A férfi ezt követően még hosszasan volt a nő nyomában, aki végül úgy döntött, ha már lerázni nem tudja, visszamegy az iskolához, ahol az ott szolgálatot teljesítő rendőr szabadította meg üldözőjétől.







A férfi csak meg akart ismerkedni Kristina Fullerrel (kis képen). Hogy miért ezt a módszert választotta? Rejtély

Kiderült, hogy a férfi - Howard Van Sweringen - nem egy apuka, ahogy azt Kristina Fuller sejtette, egyszerűen egy perverz, akinek rendkívül megtetszett a nő, és beszélni akart vele - minden áron.

"Megrémít a dolog. Két tinilányom van, és ilyen emberek mászkálnak odakint. Azt hiszem, ami velem történt, több emberrel is megtörténhetett" - nyilatkozta az asszony, és a rendőrség is eképp gondolja, ugyanis várják a bejelentéseket, mással is történt-e a környéken hasonló incidens.

A híroldal egyébként megemlíti: az ügyben szereplő kutyának nem lett semmi baja. Miután Sweringent letartóztatták, egy családtag érte jött, és elvitte.