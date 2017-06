Bizarr pornó lett az angolok kedvence

Messze ezért a videóért rajonganak a legtöbben.

Ha valakinek esetleg nem lenne hatalmas piros betűkkel a naptárba vésve, hogy május 4-én ünnepeljük a nemzetközi Star Wars napot, akkor most felhívnánk erre a figyelmét. Ez persze lehet teljesen érdektelen is, ebben az esetben az alábbi tartalom is hasonló lesz, mivel itt és most arról van szó, hogy mennyire népszerű a legendás filmek alapján készült pornó paródia.







Fajok közti erotika

Ahogy kiderült, ezen a bizonyos napon döbbenetesen sokan választották a sci-fi pornót, a nézettség a szokásos hatszorosa volt.

Nem túl bonyolult eszköztárral dolgozik ez ilyen film: a fénykardok dildókká változnak, feltűnnek a szexre éhező intergalaktikus szépségek, de a híres szereplők is felbukkannak természetesen.