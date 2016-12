Bizarr halálok: a karácsony nem mindenkinek a béke és a szeretet ünnepe

Az ajándék okozta a halálát

Az ír Warren Kenny szülei valószínűleg azonnal megbánták azt, hogy tavaly motort vettek ajándékba a 16 fiuknak karácsonyra. Warren mindössze néhány órát örülhetett a meglepetésnek, amire már régóta vágyott. A szeretet ünnepén a fiú azonnal kipróbálta a járgányt, de az első útja lett az utolsó, amikor összeütközött egy másik, szintén fiatal motorossal. A másik sofőr megúszta egy kartöréssel és néhány kisebb sérüléssel, Kenny viszont súlyosan megsebesült, majd másnap egy dublini kórházban meghalt.







Ünneplés helyett gyászolt a család

Karácsonyi gyilkosság

1996. december 26-án kora reggel egy segélyhívást rögzített a coloradói Boulder város rendőrkapitánysága. A 6 éves gyermek-szépségkirálynő, JonBenét Ramsey édesanyja, Patricia „Patsy” Ramsey kétségbeesve jelentette be, hogy a gyermekét elrabolták, a tettes pedig egy váltságdíjat követelő üzenetet hagyott számára. Nem sokkal később a kislányt a család házának alagsorában találták meg holtan, fehér pokrócba burkolva. A gyilkos a kicsi nyakára nejlonzsinórt tekert, kezei össze voltak kötözve, a szája pedig letapasztva. A szörnyű gyilkosság ügyében a rendőrség végül csak 2008-ban, korszerűbb DNS vizsgálatok után mentette fel a szülőket, ám az édesanya ezt már nem élte meg. 2006-ban, 49 évesen rákban elhunyt.

Végrendelet mellé ajándék

Az idei év decembere a 20 éves Kieran Lister családja számára is tragikussá vált, miután a fiatal fiú képtelen volt feldolgozni a szakítását barátnőjével és öngyilkos lett. Tettét jól eltervezte, a Facebookon búcsúzott el mindenkitől, ahol kiemelte, nem az exe felelős a haláláért. Elnézést kért mindenkitől, akiket cserben hagyott, de búcsúlevelében végrendelkezett is: szerelmére hagyta a lakását és az autóját is, valamint arra kérte a lányt, adja el minden tulajdonát, majd a pénzből költözzön el egy szebb helyre, valaki olyannal, aki törődik vele. Végül hozzátette, szeretett exét a karácsonyi ajándéka még a padláson várja.







© Illusztráció

Saját fia ölte meg

2013 karácsonyán holtan találták otthonában Sharon Aydelottot. A nő szeméből egy kés állt ki, a torkát pedig elvágták. A brutális gyilkosságot ráadásul saját fia, a 17 éves William Brandon követte el, aki egy baseballütővel és késsel támadta meg anyját. Egy a karácsonyi ünneplésre érkező vendég találta meg a holttestet, ő értesítette a nyomozókat is. A gyilkos fiút néhány órán belül meg is találták az egyik közeli házban, ahová pár hónappal korábban költözött, miután megromlott a viszonya anyjával. A legmegdöbbentőbb az esetben, hogy a fiú nem csak mindent bevallott, de a vallomás alatt végig nyugodt és érzelemmentes maradt.