Biciklit vesz a Bors nyereményéből Rita

Egy pilisi sörözőben pultos Fekete Rita, aki most ötvenezer forinttal lett gazdagabb a Bors játékon .

– Minden reggel megvesszük az újságot a nővéremmel. Általában nem a legfelsőt vesszük el, mert az gyűröttebb, de most siettünk és azt választottuk. Amikor hazaértünk, megittam az első kapucsínómat és elkezdtük olvasni a lapot apukámmal – mesélte Rita.

– Ő a sportot szereti, mi az érdekes cikkeken kívül például a gasztrót. Amikor lekapartam az első két matricát és mindkettőnél zsák volt, biztos voltam benne, hogy nyertünk. És igazam lett, a harmadik is az volt! Mindenki ujjongott a családban. Nagyon ritka a nyeremény nálunk. Eddig kaparóson is maximum csak két-három ezret nyertünk. A szűk baráti kör már tud róla. Autónk nincs, ezért elsősorban egy biciklit szeretnénk venni, amivel mindegyikünk járhat. Jó lesz dolgozni menni, ám a nagybevásárlás utáni cipekedésben is hasznát vesszük, de főleg apának lehet rá szüksége. És persze jó lenne még pénzt nyerni a Borssal! – nevetett pilisi olvasónk.







Rita régi álma teljesülhet az ötvenezer forintos nyereményből

Most minden Borssal nyerhet!