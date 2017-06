Berepült az Etna kráterébe a magyar pár gépe

Május elsején indult Poprádról világ körüli útra Keszy-Harmath Zoltán és felesége, egyben navigátora, Ágnes. Jelenleg két hónapja úton vannak, és már rengeteg élményt gyűjtött a házaspár.









– Sajnos változott az útiterv, mert végül nem repülhettünk keresztül Oroszországon, de még így is rengeteg mindent megnéztünk már. Voltunk Portugáliában, Spanyolországban, Ibizán, Mallorcán, Menorcán is, és még messze nincs vége – meséli Zoltán, aki nemcsak kitalálója a kalandnak, de ő maga a pilóta is.









Ultrakönnyű a repülő Az úthoz egy Apollo Fox ultralight típusú repülőt alakították át. Nyolcvan helyett száz lóerős Rotax motort raktak bele. A hatvanliteres üzemanyagtartály alumíniumból készült, és nagyobbra cserélték. Növelték a hatótávolságot, és a legkorszerűbb műszerekkel szerelték fel a gépet. Például van benne minden légteret ismerő navigáció, és digitális motorellenőrző műszerek. Kétszáz kilométeres a végsebessége.

– Legutóbb az Etnánál jártunk, rá­adásul nagyon közel repültünk hozzá. Másnap meg is néztem az interneten, nem találtam olyan fotót, ahol így berepültek volna a kráterbe, mint mi. Szicíliában pedig találtunk egy folyót, ami kettészeli a lávafolyamot. A vize körülbelül 12 fokos lehetett, de annyira fel akartam mászni az erős sodrás ellenére, hogy nem is foglalkoztam a hőmérsékletével, pedig nem szívesen teszem be a lábamat a jéghideg vízbe. De abszolút megérte, rég éreztem magam ilyen szabadnak, mint akkor. Jártunk a 4880 méter magas Mont Blancnál is, 1800 méterre süllyedve a szakadékban repültünk, hihetetlen volt a látvány és az élmény is. Amúgy minden látványosság mellett az egyik legmeghatározóbb élmény az volt, amikor csak úgy repültünk a tenger felett, és mindenhol vizet láttunk, sehol nem volt szárazföld. Jelenleg pedig Görögország felé vesszük az irányt, majd Törökországba indulunk – meséli Zoltán lelkesen.