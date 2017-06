Beperelte a várost, mert részegen kiugrott egy mentőautóból

Vannak emberek, akik egyszerűen nem tudják elfogadni, hogy ha valami történik velük (mint például erősen illuminált állapotban összetörik magukat) azért csakis magukat okolhatják. Nos, ilyesmi ember lehet a New Yorkban élő Yaugeni Kralkin is. Az 54 éves férfi ugyanis egy múlt júniusi incidens miatt beperelte nem csak a várost, de az őt ellátó mentősöket is.

Történt ugyanis, hogy Kralkin alaposan felöntött a garatra, olyannyira, hogy a rendőrök egy igazoltatást követően inkább mentőt hívtak hozzá. A részeg azonban nem volt túl együttműködő, így hiába rakták be a mentőautóba, menet közben úgy döntött, hogy ő bizony inkább kiszáll: kinyitotta a jármű ajtaját, és egyszerűen kiugrott - írja a New York Daily News.

Kralkint ezt követően eszméletlenül szedték fel az úttestről. A vádirat szerint a város nem tett meg mindent, hogy ő részegen kárt tegyen magában. Az persze más kérdés, hogy milyen döntés születik majd az ügyben...